El próximo 4 de abril, la OTAN va a celebrar el 70 aniversario de su creación. Publicitada siempre como el mejor medio para preservar la paz y la seguridad del mundo, su trayectoria como instrumento de agresión contra la soberanía de los pueblos y naciones que se resisten al despojo de las potencias centrales no ha hecho más que crecer. En estos tiempos de aguda crisis terminal del capitalismo, está llevando la destrucción y el desorden a zonas cada vez más extensas y poniendo al planeta entero al borde de la destrucción ecológica o nuclear.

No es posible hoy un proyecto de transformación social que no plantee la necesidad ineludible de acabar con el imperialismo y con su principal brazo ejecutor, la OTAN.

El Frente Antiimperialista Internacionalista propone un desafío real al orden establecido, convocando a todas las organizaciones políticas, sociales, obreras, confesionales y de todo orden, que se autodefinen como progresistas y con vocación realmente transformadora, a una amplia alianza de denuncia sistemática y fundamentada de la estrategia imperialista y de exigencia de salida y extinción de la OTAN y del cierre de las bases militares norteamericanas en suelo español.

El llamamiento a esta Campaña está expresado en el contenido político del Manifiesto, a cuyo texto (en español e inglés), así como a un formulario de adhesión, puede acceder en este ENLACE. Animamos a todas las organizaciones mencionadas a unirse a esta campaña, sumándose al Manifiesto y participando en nuestros actos, cuyos dos primeros hitos en Madrid serán un Acto de Presentación (Teatro del Barrio, martes 2 de abril, 19 horas) y una movilización (el sábado 6 de abril), de cuyos detalles iremos informando.

La Campaña está vinculada a las movilizaciones que se están organizando internacionalmente desde la Red No to war-No to NATO y va a ser replicada en otros territorios del estado.

Los detalles y la evolución de la Campaña podrán ser seguidos en la página dedicada a ella en nuestra web: 70 años de guerra. OTAN no, bases fuera

(Descargar CARTEL)

