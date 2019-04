Acuerdo Trump-Netanyahu, contra los siglos en el aniversario de la NAKBA.

“¿Os espantó en pleno día / un fragor de estallido? / En Jerusalén, en Gaza, en Galilea, / en el país asesinado. / Quien siembra vientos -dijeron los cielos antiguamente- /cosecha desastrosas tempestades sangrientas. / … Pero no hubo estallido /a pleno día: / Ese, que cada día golpea / vuestros pechos, que vuelve cada día / como el pájaro cuyo polluelo degollásteis, que vuelve / a revolotear en torno de su nido, que desgarra los límites. / No hubo estallido: /Ese, que perfumó ayer el lucero matutino. / Era un grito de niña, como el grano de rocío / de Qibya, como el grano de rocío / de Der-Yasín. ¿Os acordáis?: El estertor de los niños no lo apagan los años. / Vosotros los matásteis. Quizá por diversión, como bromeando. … Y a pleno día, / al despertar los niños, / vuelve, cuenta la historia de destrucción, / despierta de la tumba en himno ígneo: / Fue un clamor de nación. / Explosión de venganza.”

Versos del poema “Explosión”. Autor, el gran poeta Sirio, Sulayman Al-Isa.

Entre las últimas noticias leemos: “Osama Harjarja, adolescente de 15 años, fue detenido cerca de Belén (Cisjordania) por los soldados de la ocupación, le maniataron y le taparon los ojos con una venda, estando inmovilizado en el suelo intentó huir y fue tiroteado por la espalda. Los palestinos que acudieron en su auxilio fueron amenazados por los mismos militares con el rostro cubierto, que para impedir que le socorriesen les apuntaron con sus armas.”

La tierra de Palestina era asaltada y robada para dársela a colonos, que formarían la población sionista del ente a crear, organismo creado al efecto para ponerse a reocupar Palestina, el ente a establecer al que los Rothschild querían poner el nombre de Israel, ocultaría así su negocio neocolonial bajo un título sacado de la mitología.

El 13 de Junio de 1933 se escribía en las publicaciones lo que hacían los colonialistas ingleses en Palestina: “Las ordenanzas consideran un crimen arrancar plantas y romper árboles, pero no entienden lo mismo cuando se arrancan personas que están vinculadas por largo tiempo a su tierra.”

Los empleados de la monarquía inglesa practicaban la limpieza étnica para ir introduciendo colonos sionistas, los acuerdos entre ellos se llamaban Sykes -Picot, Balfour, y en privado a saber que nombres les darían a todos los planes de robo colonial. Después harían pasar por la recién creada ONU la partición-robo de Palestina, entonces hablaban de la creación del Estado de Palestina en menos de la mitad del territorio para generar la ilusión, el engaño al mundo.

Hoy, al robo de toda Palestina los imperialistas estadounidenses y los sionazis le llaman el Acuerdo del Siglo. Ya desechan la ONU, no les es útil. El Acuerdo Trump-Netanyahu es contra todos los siglos en los que se ha aprobando alguna pizca de humanidad, desde la misma Revolución Francesa sobre los Derechos de los Ciudadanos, hasta lo incluido en la ONU como los Derechos Humanos y el Derecho a la Autodeterninación de los pueblos: resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960

El 14 de Mayo de 1948 los imperialistas dieron paso a la neocolonización con un brazo militar compuesto por las bandas terroristas sionistas que habían hostigado a los habitantes de Palestina hasta ese momento. Al día siguiente, el día 15 de Mayo esa fuerza del terror se lanzó a la conquista de Palestina. http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56208

Según las últimas noticias Trump y Netanyahu van a dar a conocer el contenido de lo que han titulado Acuerdo del Siglo el día aniversario de esa invasión, día que se conoce como Nakba, el 15 de Mayo. Con ello pretenden cerrar el círculo de terror, de inhumanidad, de ilegalidad constante desde aquella fecha de la partición de Palestina.

Con el Acuerdo del siglo quieren acabar de una vez con todo el Derecho Internacional, e imponer la dictadura del régimen sionista estadounidense. El primer paso lo dieron con el robo de Jerusalén anunciado en el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a la Ciudad Santa. A ese acto ilegal han ido sumando la negación del Derecho al Retorno de los refugiados, la negación de entrega de fondos al UNRWA, el ataque continuo a la población, sumado al bloqueo ilegal a Gaza los fusilamientos en la frontera de manifestantes Palestinos que pacíficamente reivindican su Derecho al Retorno, reconocido en los organismos internacionales, el establecimiento sionista descarado de relaciones del ente sionista con los gobiernos árabes más atrasados, buscando de esta manera la división del mundo árabe, y aislar tanto como les sea posible y presionar a la Resistencia Palestina, … todos sus últimos actos ilegales han ido en la dirección de consolidar la base militar que es Israel mediante el que denominan Acuerdo del Siglo: Acuerdo entre terroristas y ladrones, Acuerdo contra los Derechos Humanos, contra el Derecho de los Pueblos a la Autodeterminación, contra el Derecho al Retorno de los Refugiados: Acuerdo contra los siglos de crecimiento de la Humanidad.

Estos dos dictadores, Trump y Netanyahu, que se reconocen en el establecimiento de la Ley del Estado Nación sólo para judíos sionazis, viven embutidos en la violencia, y es que son racistas, xenófobos, clasistas hasta el último extremo, los dos son la expresión más bárbara del capitalismo imperialista y neocolonial.

La Resistencia Palestina será tenida en cuenta por los gobiernos occidentales y los organismos internacionales si su acción es unificada y se realiza tanto en Palestina como en el ámbito internacional, en el exterior. El sionismo y el imperio ya llevan a cabo sobre el terreno, de forma militar y política, la estrategia de ocupación neocolonial, la que llaman Acuerdo del siglo.

Palestina no puede esperar a que la división entre sus dirigentes se disuelva mágicamente en el aire, ni por arriba. Lo que trae la administración estadounidense de la mano de Netanyahu es un futuro de la mayor oscuridad. Los órganos internacionales de Derecho y Justicia, los gobiernos, los pueblos, todos junto al pueblo Palestino, deberían hacer lo necesario para que la burla del Derecho de todos que pretenden hacer el 15 de Mayo, aniversario de la NAKBA, no se imponga.

La lucha por la libertad de los Prisioneros, la lucha contra los asentamientos coloniales, la lucha por el Retorno de los Refugiados a sus tierras y sus casas, la lucha contra el bloqueo a Gaza, son 4 puntos en los que la Resistencia está de acuerdo y cuenta con toda la legalidad internacional a su favor. Queda insistir unidos. No sirve denunciar separadamente y cada uno por su cuenta lo que hacen éstos condenables jurídicamente, no sirve si no hay unidad en las calles, la unidad de acción es la que hará que los gobiernos que pueden presionar a Israel lo hagan.

