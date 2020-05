Pensamiento contra el sionismo del Estado de Israel

Fundación de dos países. Relato del escritor Eduardo Galeano.

Churchil dijo: -Jordania fue una idea que se me ocurrió en primavera, a eso de las cuatro y media de la tarde.

El hecho es que en el mes de marzo de 1921, en apenas tres días, el ministro de Colonias Winston Churchill y sus cuarenta asesores inventaron un nuevo mapa del Medio Oriente.

Hay muchos pensadores que han escrito contra las falsedades del sionismo y sobre su carácter político y religioso, mediante las declaraciones de algunos de ellos exponemos su objetivo.

Los judíos que identificamos como ashkenazies y que se organizaron en un ideario que se asemeja al nazismo o que se entrelaza con la ideología nazi, se denominaron sionistas. Su propagador, Herzl, declaraba que el odio hacia ellos serviría para reforzar la idea hacer una nación exclusiva. En la última década del XIX, financiados por la Asociación de Colonización Judía fueron llegando sionistas a Palestina para crear asentamientos.

Estudiosos, informadores, académicos y autoridades religiosas denuncian el sionismo como un movimiento político xenófobo y racista que está llevando a cabo la neocolonización de Palestina, y mientras mata y lloriquea se atribuye un fin civilizatorio que, paradógicamente, proviene de designios religiosos de antiguas fantasías míticas. Se trata de negar la realidad, el conocimiento de ésta y la razón humana.

Una de las personalidades que se oponen al asalto a Palestina es el investigador, científico e historiador Yaakob Rabbin, que denuncia la conquista y ocupación de un país y el establecimiento de una estructura administrativa y militar, lo que instaura la primera y fundamental diferencia entre el judaísmo y el sionismo: el judaísmo se identifica con la transnacionalidad, se es judío por la religión no por un país concreto. A ésto añade lo que une a judíos y palestinos, es considerar al sionismo una amenaza para su convivencia. Rabbin declara en su libro El antisionismo judío que son muchos los rabinos y estudiosos del judaísmo que están contra ese Estado que se atribuye su representación, y que el día de su institución es de dolor para el pueblo judío y la humanidad, y por tanto es de ayuno y duelo.

También reproduzco aquí las palabras del destacado rabino Yaakov Shapiro, reconocido estudioso del judaísmo. Ante la declaración de Trump sobre el traslado de la Embajada de EEUU a Jerusalén diciendo que es la capital del pueblo judío, expuso lo siguiente: No hay ninguna relación política entre el pueblo judío y Jerusalén. Es una ciudad sagrada. El pueblo judío no tiene capital, nunca tuvimos una capital. El pueblo judío es una comunidad religiosa, nos relacionamos con ella como una ciudad santa, no como una capital política del pueblo judío. Los sionistas fueron los que comenzaron este negocio de la capital del pueblo judío, lo que contradice las enseñanzas del judaísmo. Los primeros ministros israelíes desde Ben Gurion hasta Netanyahu usaron la Biblia como excusa para apropiarse de la tierra. Ben Gurion declara: El mandato no es nuestra Biblia, pero la Biblia es nuestro mandato.

En una entrevista, Moshé Machover, filósofo y matemático, declara: La afirmación de que Israel es el Estado judío, tiene la intención de legitimar la colonización sionista de Palestina y el estado colonial israelí tratándola de «retorno» de los judíos a su antigua tierra. Así los palestinos se convierten en intrusos, ciudadanos de 2ª clase, severamente discriminados con leyes de ciudadanía, de tenencia de tierra y otras regulaciones y prácticas en todas las esferas de la vida.

Otra personalidad doctor, politólogo, historiador y escritor perseguido por la ultraderecha hasta la extenuación, es el judío antisionista Norman Finkelstein. De entre sus libros, todos importantísimos, destaco La industria del holocausto, en el que encontramos lo siguiente: La memoria del Holocausto no comenzó a adquirir la importancia de la que goza hoy día hasta después de 1967. Esta guerra demostró la fuerza militar de Israel y consiguió que EEUU lo considerara un importante aliado en Oriente Próximo. Esta nueva situación estratégica de Israel sirvió a los líderes de la comunidad judía estadounidense para explotar el Holocausto con el fin de promover su nueva situación privilegiada, y para inmunizar a la política de Israel contra toda crítica.

Quizás el más conocido argumentador sea Carlos Marx, judío, que respondiendo a Bruno Bauer, separa el interés económico especulativo de la religión: Nosotros intentamos romper la formulación teológica del problema. … No busquemos el misterio (del judío) en su religión, sino busquemos el misterio de la religión en el judío real. ¿Cuál es su dios secular? El dinero.

La humanización y creación del Derecho de las naciones y pueblos, la Ley como medida de relación de paz e igualdad, es despreciada sistemáticamente por los sionistas porque su interés está dirigido por la depredación capitalista.

Para ponerse por encima de la Ley se protegen con sus medios publicitarios, que a su vez son protegidos por los departamentos de seguridad israelíes, que distorsionan las noticias de los acontecimientos y crean versiones confusas entre el público. Para esa labor, el departamento de propaganda sionista coloca cuadros especializados en medios de masas; su tarea es fabricar mensajes de Israel, y fomenta viajes de periodistas, artistas y otras personalidades para que visiten el ente y difundan la imagen que les dan, con ese fin los llevan al museo del Holocausto, a sus centros de investigación científica, … como si fuese el país europeo que es la imagen que sus invitados tienen en su cabeza, además de afirmarles que ellos se encuentran entre lobos y colocan expresiones como «el terrorismo palestino». A su población la forman con propaganda como enseñanza que estimula los sentimientos más racistas, y usan para tal contaminación ejemplos que quieren mostrarse como perseguidos históricos y sufrientes.

Saber es lo que alimenta a los sabios. Creer es lo que hace a los crédulos.

