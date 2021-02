La perversión de la educación imperialista

“Entiendo que el programa es un sustento vital para la guerra permanente de Washington en Medio Oriente y partes de África. Sus interminables conflictos sólo se producen porque los estudiantes siguen matriculándose. Una y otra vez los políticos y las juntas escolares declaran que sus institutos están sin dinero, no hay dinero para libros, salarios de los profesores y sus pensiones, comidas saludables… Sin embargo, en 2015, el gobierno gastó 598 mil millones en el ejército. Imagínese qué sistema educativo tendríamos en este país si los profesores recibiesen el mismo dinero que reciben los contratistas de armamento. (…) Es difícil luchar en eternas guerras de billones de dólares si los chicos no se alistan, (Fanning, 2016).

“Estoy más orgulloso de haber salido del ejército que de cualquier cosa que hice cuando estaba en él. Mis dos misiones en Afganistán hicieron que me diera cuenta de que estaba haciendo menos seguro al mundo. Hoy sabemos que la mayoría del aproximadamente millón de personas que han resultado muertas desde el 11 de septiembre eran civiles inocentes, gente que no tenía nada que ver con eso y ninguna razón para luchar hasta que, como ocurría a menudo, el ejército le provocaba matando o hiriendo a un familiar que casi siempre no era más que un inocente transeúnte.”

“Recuerdo dos hombres en edad militar que pasaban por la escuela que estábamos ocupando. Uno de ellos no mostró un nivel aceptable de deferencia hacia mi primer sargento, así que los detuvimos. Encerramos al prepotente sujeto en un cuarto y a su amigo en otro. El primero escuchó un disparo y pensó, tal y como lo habíamos planeado, que acabábamos de matar a su amigo por no responder a lo que le preguntamos y que él sería el próximo.”

“Me alisté en los Army Rangers para pagar mis prestamos escolares y poner mi grano de arena e impedir otro ataque terrorista como el del 11 de septiembre (de 2001) (…) Principalmente creo que los mandos me entrenaban para decir sí a sus órdenes. El ejército y el pensamiento crítico no son compatibles”. (…)

Por si esto no fuese suficiente, “un informe del US Army War College (Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos) aboga por un reclutamiento sin restricciones, ya que ‘el acceso por parte del DoD a los estudiantes de secundaria sigue siendo de la máxima importancia para incrementar la tropa, debido a que la inclinación al servicio militar decae de forma importante entre los mayores de 18 años’.”

Su origen está en la ley firmada por el presidente George W. Bush justamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001: ley No Child Left Behind, Ningún Niño Desatendido (NCLB, 2001, por sus siglas en inglés, reemplazada en 2015 por la ley Every Student Succeeds Act, Todos los Niños Triunfan de 2015):

¿Cabe esperar que la educación formal sea capaz de enderezar esta situación? Apenas puede, su influencia es mucho menor que la no formal. La enseñanza es que guerras constantes en la zona, muchos más enfrentamientos menores, ataques y contraataques, la ausencia de justicia y una violación generalizada de los derechos humanos, tienen una influencia ‘educativa’ mucho más poderosa que folletos ministeriales y campañas de organizaciones no gubernamentales.

El gobierno palestino no tiene capacidad alguna para solucionar esta situación típicamente colonialista, así que la única salida que le queda es distraer la atención de escolares, profesores y familias, tarea que delegan en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) del imperio, (one.laptop.org, 2010).

La pregunta más sencilla de responder para otro estudiante en cualquier otro país del mundo es una tarea ímproba para un niño palestino: ¿cuáles son las fronteras y la extensión de tu país? Mejor no mencionar otras: ¿cuáles son las atribuciones del Estado? ¿Cuál es el destino de los millones de refugiados a quienes no se permite volver a sus casas? ¿Por qué los palestinos no tienen un Estado como lo tienen los israelíes? ¿Cómo han de contribuir los estudiantes a la construcción nacional y al restablecimiento de sus derechos nacionales?

El problema no está en el sistema educativo: sin el control sobre el Estado no hay control sobre la educación.

Las autoridades educativas palestinas, los profesores, las familias y los ciudadanos en general no pueden evitar enfrentarse a este ambiente esquizofrénico. La incertidumbre respecto de la situación política en el porvenir no ayuda en nada a la clarificación de los objetivos educativos ni a la gestión de los planes de enseñanza.

Finalmente, la ley internacional de aplicación al conflicto, aunque no ha sido oficialmente abrogada ha pasado a ser irrelevante en la solución del mismo. La última medida del gobierno de Estados Unidos, anunciada por su Secretario de Estado ha sido declarar que “el establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania, por sí mismo, no contradice la ley internacional”, (BBC, 2019).

c. escribir “choques” entre los estudiantes y el “personal de las FDI” es una mentira superlativa porque los estudiantes –que son civiles desarmados y protegidos por la ley internacional- son las víctimas de los proyectiles que disparan los soldados contra la universidad. Los soldados aparecen como unos simples trabajadores más de la universidad, como un personal habitual en todas las universidades del mundo. Puede hablarse de choques cuando hay proporcionalidad entre los contendientes, pero esto no se corresponde con la realidad: estudiantes indefensos son agredidos por soldados dotados de armas de guerra.

Igual que estas guerras contra la población civil palestina se presentan descaradamente ante la opinión pública mundial como ‘defensivas’, ‘operaciones antiterroristas’, etc., otras agresiones más reducidas pero constantes se presentan así: “la Universidad de Tulkarem, colocada junto a una instalación militar activa, ha seguido siendo el escenario de choques entre los estudiantes y el personal de las Fuerzas de Defensa de Israel.” (FDI), (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – U.S. Department of, 2016).

Además de la labor de los agentes de propaganda (educación no formal) con las masas, las instituciones escolares (educación institucional) tienen un papel no menos importante en la propagación y aceptación de la globalización entre los hijos de esas multitudes.

Es cierto que añadió: “El mundo debe actuar para extender los beneficios de la globalización de forma más equitativa” (At Asian forum, UN chief calls for more equitable globalization, urgent action on climate change, 2018), lo cual es una falsedad, ya que la riqueza producida, mucha o poca, no se distribuye de forma equitativa como lo muestra la distancia creciente entre los que más poseen y los que menos.

Esta perversión del lenguaje se usa desde entonces ad nauseam. En el Foro Boao de Asia, celebrado en abril de 2018, el Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que “estoy profundamente convencido de que la globalización es irreversible (…) ha traído muchos beneficios”, (At Asian forum, UN chief calls for more equitable globalization, urgent action on climate change, 2018).

Tanto ha sido el éxito del imperialismo que no solamente no se ha producido su fin, sino que evoluciona a toda marcha y de esta forma lo mismo el daño y el perjuicio.

Los medios del imperialismo evolucionan merced a las nuevas tecnologías y otros recursos a su disposición. El fin no varía como no sea el de aumentar más su dominio sobre la tierra y paulatinamente también del espacio exterior.

“El Preámbulo es muy atractivo, y nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente (…). Se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. ¿Tenemos nosotros el derecho de veto? ¿Somos iguales? El veto contradice la Carta. (…). En el Preámbulo de la Carta se afirma que no se deberá recurrir a la fuerza armada, salvo en interés común pero ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, con millones de víctimas más que en la segunda guerra mundial (…) ¿Acaso esas guerras, así como la agresión y la fuerza que se utilizaron responden al interés común de todos nosotros? Eso contradice de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas que firmamos (…). Conceder el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a los que tienen el poder es una injusticia y un acto terrorista, y no deberíamos tolerarlo. No deberíamos vivir a la sombra de esta injusticia y del terror. Las superpotencias tienen intereses mundiales complejos y usan el derecho de veto para proteger esos intereses.” (Ramos, 2016), (Lèvesque, 2013).

(Publicado originalmente en la Revista Torreón Universitario, el 3 de diciembre de 2019)